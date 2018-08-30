النصر يتغلب على أحد بهدفين مقابل هدف
تغلب فريق نادي النصرعلى نظيره نادي أحد، بهدفين مقابل هدف، وذلك فى اللقاء الذي جمعهم اليوم الخميس، ضمن الجولة الأولى بمباريات دوري كأس الأمير ” محمد بن سلمان ” للمحترفين.
هذا وسجل هدف نادي النصر اللاعب ” يحيى الشهري ” بالدقيقة 11 من زمن الشوط الأول، ثم أتبعه اللاعب ” تيكو أدولف ” يتسجيل هدف التعادل لنادي أحد في الدقيقة 15 من عمر اللقاء، وأحرز اللاعب المغربي ” نور الدين امرابط ” الهدف الثاني للنصر معلنًا فوز فريقه فى الدقائق الأخيرة من زمن المباراة.
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