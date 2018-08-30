النصر يتغلب على أحد بهدفين مقابل هدف

ماجد محمد(صدى):

تغلب فريق نادي النصرعلى نظيره نادي أحد، بهدفين مقابل هدف، وذلك فى اللقاء الذي جمعهم اليوم الخميس، ضمن الجولة الأولى بمباريات دوري كأس الأمير ” محمد بن سلمان ” للمحترفين.

هذا وسجل هدف نادي النصر اللاعب ” يحيى الشهري ” بالدقيقة 11 من زمن الشوط الأول، ثم أتبعه اللاعب ” تيكو أدولف ” يتسجيل هدف التعادل لنادي أحد في الدقيقة 15 من عمر اللقاء، وأحرز اللاعب المغربي ” نور الدين امرابط ” الهدف الثاني للنصر معلنًا فوز فريقه فى الدقائق الأخيرة من زمن المباراة.