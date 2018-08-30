” الخارجية ” تعلن عن وظائف دبلوماسية

فاطمة المالكي(صدى):

أطلقت وزارة الخارجية وظائف شاغرة، لدى الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، وهيئات الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية أو الدولية.

وقالت وزارة الخارجية إن الوظائف المتاحة على النحو التالي: الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي: مدير عام الشؤون السياسية: يفضّل من لديه درجة جامعية في العلاقات الدولية، أو العلوم السياسية، أو الدراسات الدولية أو غيرها من المجالات ذات الصلة، يفضل من لديه درجة الماجستير أو الدكتوراه، مقترنة بخبرة واسعة في المهام المحددة.

كما تضمنت الوظائف : موظف تخصصي في الشؤون السياسية: درجة جامعية في العلاقات الدولية، أو العلوم السياسية، أو الدراسات الدبلوماسية أو الدراسات الدولية أو غيرها من المجالات ذات الصلة يفضل من لديه درجة الماجستير.

بالإضافة إلى وظائف لدى هيئات الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية أو الدولية: وظائف في وحدة الشؤون السياسية في الأمم المتحدة.

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