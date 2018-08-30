أمانة الطائف تزيل إحداثات مخالفة بالقديرة

الطائف(صدى):

أزالت معدات أمانة الطائف تعديات وإحداثات وشوائب غير نظامية مخالفة على مساحة 43 ألف متر مربع، شملت إنشاءات (أسوار، غرف سكنية، أحواش، خيام، عقوم ترابية، غرف صفيح)، وذلك بمنطقة القديرة شمال مدينة الطائف.

ونفذت وكالة الخدمات والبلديات الفرعية (بلدية شمال الطائف الفرعية), أعمال الإزالة الكاملة لجميع الإحداثات والتعديات الغير نظامية، وساندت قوة أمنية أعمال الإزالة، فور التأكد من عدم وجود مستمسكات شرعية لدى المعتدين تخولهم البناء أو الاستحواذ على الأراضي.

وأوضحت أمانة الطائف أنها شددت أعمال الرقابة ومتابعة التعديات في جميع المحاور، وعملت البلديات الفرعية على التأكد من التعديات والقضاء عليها فور حدوثها وملاحقة المعتدين بالتعاون مع الجهات المختصة ولجان التعديات المختصة, مبينة أن التعديات تشكل حجر عثرة في طريق التطوير والتخطيط السليم، كما تمثل حاجزاً يقف أمام تقديم الخدمات بالشكل المطلوب للمواطنين.