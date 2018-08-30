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اعتراص صاروخ باليستي فوق سماء نجران

اعتراص صاروخ باليستي فوق سماء نجران
نايف السالم(صدى):

اعترضت قوات الدفاع الجوي، مساء اليوم، صاروخًا باليستيًا أطلق باتجاه منطقة نجران.

وأطلقت مليشيا الحوثي الإرهابية، الصاروخ الباليستي من الأراضي اليمنية، باتجاه المملكة، وينتظر أن يصدر التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن بيانًا بالتفاصيل.


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 108 ] نشر منذ 3 ساعات

الله يعطيكم العافية

[ عدد التعليقات: 10906 ] نشر منذ 3 ساعات

الله يقويكــم وينصركــم ويكــون في عونكــم .💚🇸🇦💚.

[ عدد التعليقات: 560 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله يحفظ بلادنا من كل مكروه

[ عدد التعليقات: 53078 ] نشر منذ 1 ساعة

الله يحفظ بلدنا بحفظه الدايم ,, آمين ,,

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