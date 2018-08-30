اعتراص صاروخ باليستي فوق سماء نجران
اعترضت قوات الدفاع الجوي، مساء اليوم، صاروخًا باليستيًا أطلق باتجاه منطقة نجران.
وأطلقت مليشيا الحوثي الإرهابية، الصاروخ الباليستي من الأراضي اليمنية، باتجاه المملكة، وينتظر أن يصدر التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن بيانًا بالتفاصيل.
تركي[ عدد التعليقات: 108 ] نشر منذ 3 ساعات
الله يعطيكم العافية
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 10906 ] نشر منذ 3 ساعات
الله يقويكــم وينصركــم ويكــون في عونكــم .💚🇸🇦💚.
ابن البلد[ عدد التعليقات: 560 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يحفظ بلادنا من كل مكروه
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 53078 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يحفظ بلدنا بحفظه الدايم ,, آمين ,,