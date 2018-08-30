اعتراص صاروخ باليستي فوق سماء نجران

نايف السالم(صدى):

اعترضت قوات الدفاع الجوي، مساء اليوم، صاروخًا باليستيًا أطلق باتجاه منطقة نجران.

وأطلقت مليشيا الحوثي الإرهابية، الصاروخ الباليستي من الأراضي اليمنية، باتجاه المملكة، وينتظر أن يصدر التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن بيانًا بالتفاصيل.