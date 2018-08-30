وكيل جامعة الملك سعود يزور البرنامج التعريفي للطلاب الجدد

محمد السعران(صدى):

أكد وكيل جامعة الملك سعود للشؤون الأكاديمية والتعليمية أ.د محمد النمي أن الجامعة هيأت كامل الخدمات للطلبة المقبولين هذا العام بما يضمن البداية الجادة والمنتظمة منذ أول يوم دراسي يوم الأحد القادم إن شاء الله تعالى.

وقال النمي – خلال لقاءه اليوم الخميس بالطلبة المستجدين وذلك في البرنامج التعريفي الذي تنظمه عمادة السنة الأولى المشتركة هذا العام-: إنَّ الطلاب هم عماد المستقبل ومن يعول عليهم تحقيق رؤية ٢٠٣٠ التي اتخذتها العمادة شعارها في برنامجها التعريفي هذا العام فالأمل فيكم كبير لتحقيق رؤية وتطلعات قيادتنا الحكيمة سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -حفظهم الله – وأكد النمي أن عمادة السنة الأولى المشتركة حريصة كل الحرص على إنهاء إجراءات الطالب مبكرًا حتى يكون مهيئًا لبداية منتظمة في مسيرته الدراسية.

وكان النمي قد زار مواقع إصدار البطاقة الجامعية ومقر تسليم الكتب الجامعية، و مقر استلام البطاقة البنكية، أبدى إعجابه الشديد بالتميز والسرعة في إنهاء جميع إجراءات الطلبة الجدد.

من جهته قال عميد عمادة السنة الأولى المشتركة الدكتور عبدالمجيد بن عبدالعزيز الجريوي: إن العمادة ووفقًا لتوجيهات معالي مدير الجامعة وسعادة وكلاء الجامعة قد انتهت -ولله الحمد- كامل متطلبات الطالب الأساسية مشددًا على ضرورة الحضور والانتظام في مقاعد الدراسة منذ أول محاضرة يوم الأحد القادم وإنَّ ذلك سوف يحسب ضمن ساعات الغياب على الطالب.

وقال الجريوي: إنّ الدكتور النمي اطلع على عميلة سير إصدار البطاقة الجامعية للطالب والتي يتم إنهاؤها خلال ٣٠ ثانية كما يتم إنهاء إجراءات تسليم الكتب الجامعية خلال ٣٤ ثانية للطالب الواحد كما أشار الجريوي أنَّ وكيل الجامعة زار جناح البنك المشارك في البرنامج التعريفي والذي يعمل على إصدار البطاقة البنكية للطالب الواحد خلال أقل من نصف دقيقة مشيرًا إلى أن بيانات الطلبة المقبولين قد أرسلت للبنك منذ وقت مبكر مما ساعد في إنهاء إجراءات الطلبة في حين أن الطالب فقط يحضر لاستلام بطاقة الصراف الآلي.

الجريوي قدم شكره لوكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية والتعليمية على زيارته و لقاءه بالطلاب ومنسوبي العمادة.

وكان النمي قد زار خلال جولته معرض الأنشطة والصالة الرياضية ومركز الاختبار.

من جهته قال مدير البرنامج التعريفي الدكتور مخلد بن مطيران العنزي: إنّ البرنامج التعريفي كان يعمل طوال الأسبوع من خلال أربع فترات يومية وفقًا لخطة تفويج منتظمة تعكس الاستعداد المتميز الذي أعدته الجامعة لطلابها الجدد مشيرًا إلى أنَّ العمادة تنهي كامل الإجراءات الأربع لأكثر من ٣٥٠ طالبًا في الفترة الواحدة التي لا تتجاوز ساعة ونصف تقريبًا وهو عمل قياسي يشكر عليه الفريق المنفذ لهذا البرنامج في عمادة السنة الأولى المشتركة.