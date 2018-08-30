‏الأمير محمد بن عبدالرحمن أمير منطقة ⁧‫الرياض‬⁩ بالنيابة يستقبل منسوبي فرع رئاسة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالرياض

سعيد العجل(صدى):

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة في مكتب سموه بقصر الحكم اليوم , مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشيخ تركي بن عبدالله الشليل وعددا من منسوبي الفرع الذين قدموا للسلام على سموه، وتهنئته بعيد الأضحى المبارك.

وبادلهم الأمير محمد بن عبدالرحمن التهنئة معرباً عن شكره لهم على مشاعرهم الطيبة سائلاً الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على الجميع بالخير واليمن والبركات.