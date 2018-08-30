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الامير محمد بن عبدالرحمن أمير منطقة الرياض بالنيابة يستقبل الامير عبدالرحمن بن عبدالله محافظ المجمعة

الامير محمد بن عبدالرحمن أمير منطقة الرياض بالنيابة يستقبل الامير عبدالرحمن بن عبدالله محافظ المجمعة
سعيد العجل(صدى):

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة في مكتب سموه بقصر الحكم اليوم , صاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل محافظ المجمعة الذي قدم للسلام على سموه، وتهنئته بعيد الأضحى المبارك.

وبادله الأمير محمد بن عبدالرحمن التهنئة معرباً عن شكره له على ما أبداه من مشاعر طيبة سائلاً الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على الجميع بالخير واليمن والبركات.


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