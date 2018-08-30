ملتقى صحافيون يجمع محبي الفهيد على مآثره الانسانية

الرياض(صدى):

في ساعة وفاء، نظم ملتقى صحافيون ندوة بعنوان (فهد الفهيد.. الأثر الباقي ) حيث شارك في الندوة محمد بن ابراهيم المعجل و ابراهيم الروساء وشقيق المغفور له عبدالله الفهيد وبحضور اخوة واقارب الفهيد وعدد من الأكاديميين والمختصين والإعلاميين وجمع كبير من حضور الرجال والنساء .

وعرض فيلم وثائقي مختصر أعده أصدقاء الفقيد ⁧‫فهد الفهيد‬⁩، عبارة عن مقطع فيديو يتحدث عن أثر الفقيد رحمه الله وأسكنه فسيح جناته.

وفي بداية الندوة رحب رئيس ملتقى صحافيون معيض الرفدي بالجميع وشكرهم على تلبيتهم لدعوة لحضور هذه الندوة التي تحدثت عن الزميل الراحل الاعلامي فهد الفهيد ” يرحمة الله ” والتي ينظمها ملتقى صحافيون وفاءً ومحبةً له.

وقال الرفدي: رحل الفقيد عن الدنيا وترك أثراً جميلاً باقياً في قلوب محبيه

مؤكداً ان وفاة الزميل الإعلامي فهد الفهيد خلفت فراغاً كبيراً في الوسط الاعلامي عامة وفي ملتقى صحافيون خاصة والكلمات تعجز عن وصف ومكانة الفقيد في قلوبنا جميعاً ، ومن يعرفه عن قرب يلمس فيه الصفات الطيبه ودماثة الخلق والكرم وحب الخير والتواصل مع الزملاء ولاننسى وقفاته الخيرة من اعمال ومساهمات.

وشارك بالندوة التي قدمها الإعلامي خالد اليمني عضو الملتقى وأدار الحوار فيها حماد السهلي أمين عام ملتقى صحافيون.

واوضح شقيقة عبدالله الفهيد حيث تحدث عن حياة فهد واهتماماته وكيف كان يقدم ما بوسعه مساعدة ومحبة للاخرين .

ولم يستطع إكمال الحديث كونه قال: بأنكم أنتم من تتحدثون عنه رحمه الله فهو دائما يتحدث عنكم وعن دعمكم له والكلام هنا موجه لزملاءه الاعلاميين والصحفيين حضور الندوة.

وأضاف: جميع المشاعر والمواساة التي أعقبت وفاة الفقيد أشعرتنا بالطمأنينة والسكينة، بل إن أيام العزاء في الفقيد ⁧‫فهد الفهيد‬⁩ هناك من شاركنا الحزن بل حمله عنا.

ثم بعد ذلك تحدث محمد المعجل نائب رئيس اللجنة السياحية بغرفة الرياض، والذي تكلم عن مآثر الفقيد وكيف أنه شاهد حب الجميع للمغفور له بإذن الله فهد الفهيد، حاثا الحضور بالدعوة له بأي وقت.

من جهته، قال ابراهيم الروساء الذي عرفه مقدم الحوار حماد السهلي بصديق المغفور له بإذن له فهد الفهيد مؤلف كتاب ذاتك علامة تجارية، حيث ذكر الروساء بأنه ليس الصديق الوحيد له رغم مزاملته له أكثر من 18 سنة.

بعد ذلك سمح للمداخلات من الحضور وأصدقاء المتوفى وتكريم المغفور له بأذن لله فهد الفهيد بحضور أسرتة وشركاء الندوة.