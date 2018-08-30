مؤسسة التقاعد تكشف مزايا وعروض بطاقة المتقاعد

عادل الحربي (صدى):

كشفت المؤسسة العامة للتقاعد عن تقديم خدمات مميزة وبأسعار خاصة للمتقاعدين الذين يحملون البطاقة التعريفية.

وردت المؤسسة العامة للتقاعد على استفسار ورد عبر حسابها الرسمي في ” تويتر ” تضمن : ” ممكن توضح أكثر كيف نستفيد من هالخدمات وأيش أسم مقدمة الخدمة؟ ” قائلة : ” البطاقة تقدم للمتقاعدين فقط. ويمكن للمستفيدين من أسرة المتقاعد الاستفادة من العروض عبر تقديم خطاب التعريف بالمعاش للجهة مقدمة الخدمة ” .

وأضافت المؤسسة العامة للتقاعد: ‏‎‏‎لمزيد من المعلومات عن المزايا والعروض المقدمة للمتقاعدين والمستفيدين، يمكن الدخول على هذا الرابط هنـــا..