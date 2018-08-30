مؤسسة التقاعد تكشف مزايا وعروض بطاقة المتقاعد
كشفت المؤسسة العامة للتقاعد عن تقديم خدمات مميزة وبأسعار خاصة للمتقاعدين الذين يحملون البطاقة التعريفية.
وردت المؤسسة العامة للتقاعد على استفسار ورد عبر حسابها الرسمي في ” تويتر ” تضمن : ” ممكن توضح أكثر كيف نستفيد من هالخدمات وأيش أسم مقدمة الخدمة؟ ” قائلة : ” البطاقة تقدم للمتقاعدين فقط. ويمكن للمستفيدين من أسرة المتقاعد الاستفادة من العروض عبر تقديم خطاب التعريف بالمعاش للجهة مقدمة الخدمة ” .
وأضافت المؤسسة العامة للتقاعد: لمزيد من المعلومات عن المزايا والعروض المقدمة للمتقاعدين والمستفيدين، يمكن الدخول على هذا الرابط هنـــا..
تركي[ عدد التعليقات: 108 ] نشر منذ 4 ساعات
بالتوفيق
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 10906 ] نشر منذ 3 ساعات
يســـــــتاهلـــــون كل خــــير .👍.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 53078 ] نشر منذ 2 ساعتين
الرابط مايشتغل ,,
,, يقول نأسف لعدم خدمتك ,,
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 3476 ] نشر منذ 2 ساعتين
عذرًا، تلك الصفحة غير موجودة!
يُمكنك البحث في تويتر باستخدام مربع البحث أدناه أو العودة إلى الصفحة الرئيسيّة.
هذا ما هو مكتوب علي الصفحة
zayr[ عدد التعليقات: 1592 ] نشر منذ 2 ساعتين
صح الرابط لا يعمل كلعاده.
jamalco[ عدد التعليقات: 5921 ] نشر منذ 1 ساعة
المهم في المهم يكن للمتقاعدين علاوه سنويه للمعاش التقاعدي _ المتقاعدون هم أصحاب المال الأصليين مستثمرتها مؤسسة معاشات التقاعد ولها أرباحها _ حق المتقاعدين تصرف لهم من أرباحاها المحرومين منها لتتحسن أوضاع معيشتهم وتأمن لهم مساكن بدلا من 80% من المتقاعدين لايملكون مسكن وعيشتهم ظنكا تحت قاع خط الفقر هلا أخذنا بذلك وتحسن أوضاع المتقاعدين إن كنتم حقا تسعوا لذلك
jamalco[ عدد التعليقات: 5921 ] نشر منذ 1 ساعة
حقا الرابط لايعمل متعوده دايما والكلام ماعليه جمرك
بورعي باشا[ عدد التعليقات: 40 ] نشر منذ 41 دقيقة
نصيحه لأي واحد يقيه نصيبه ويتأآعد..
أوعى توأعد بالبيتحتى ما تتمرض قسمياً ونفسياً..
شوف لك اي شغله حتى لو كنت مريش ومهبر..
افتح محل طعميه او فسيخ أو فطير مشلتت..
ياما ناس ما تفتحت عليم ابواب الرزأ إلا بعد التؤعد..
qlq[ عدد التعليقات: 3795 ] نشر منذ 37 دقيقة
…
تقنين الفائدة لمستحقيها
بارك الله فيكم
بورعي باشا[ عدد التعليقات: 40 ] نشر منذ 34 دقيقة
“” مزايا وعروض المؤسسة العامه للتقاعد”
اعمل أص ولزأ بكوكل تطلع لك الصفحه على ميه بيدا زي الأشطه