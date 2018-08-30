” الجوازات ” توضح إمكانية تجديد هوية مقيم والمستفيد خارج المملكة

علي القحطاني (صدى):

أكدت المديرية العامة للجوازات، أنه لا يمكن تجديد هوية مقيم والمستفيد خارج المملكة.

جاء ذلك على سؤال أحد الأشخاص عبر موقع ” تويتر ” ، قائلًا في سؤاله : ” هل يستطيع الكفيل تجديد الإقامة إذا انتهت وأنا خارج المملكة إذا التأشيرة أصدرت قبل انتهاء الإقامة؟ ” .

ورد حساب الجوازات قائلًا : ” اهلاًبك، لايمكنك تجديد هوية مقيم والمستفيد خارج المملكة. شكرًالك ” .