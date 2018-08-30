  • الخميس 30

    أغسطس

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. ” الجوازات ” توضح إمكانية تجديد هوية مقيم والمستفيد خارج المملكة

” الجوازات ” توضح إمكانية تجديد هوية مقيم والمستفيد خارج المملكة

” الجوازات ” توضح إمكانية تجديد هوية مقيم والمستفيد خارج المملكة
علي القحطاني (صدى):

أكدت المديرية العامة للجوازات، أنه لا يمكن تجديد هوية مقيم والمستفيد خارج المملكة.

جاء ذلك على سؤال أحد الأشخاص عبر موقع ” تويتر ” ، قائلًا في سؤاله : ” هل يستطيع الكفيل تجديد الإقامة إذا انتهت وأنا خارج المملكة إذا التأشيرة أصدرت قبل انتهاء الإقامة؟ ” .

ورد حساب الجوازات قائلًا : ” اهلاًبك، لايمكنك تجديد هوية مقيم والمستفيد خارج المملكة. شكرًالك ” .


الوسوم:

3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 2083 ] نشر منذ 56 دقيقة

جزاكم الله كل خير

[ عدد التعليقات: 2083 ] نشر منذ 55 دقيقة

جزاكم الله كل خير

[ عدد التعليقات: 1575 ] نشر منذ 54 دقيقة

الله يعطيكم العافية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *