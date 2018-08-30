” الجوازات ” توضح إمكانية تجديد هوية مقيم والمستفيد خارج المملكة
أكدت المديرية العامة للجوازات، أنه لا يمكن تجديد هوية مقيم والمستفيد خارج المملكة.
جاء ذلك على سؤال أحد الأشخاص عبر موقع ” تويتر ” ، قائلًا في سؤاله : ” هل يستطيع الكفيل تجديد الإقامة إذا انتهت وأنا خارج المملكة إذا التأشيرة أصدرت قبل انتهاء الإقامة؟ ” .
ورد حساب الجوازات قائلًا : ” اهلاًبك، لايمكنك تجديد هوية مقيم والمستفيد خارج المملكة. شكرًالك ” .
فهد[ عدد التعليقات: 2083 ] نشر منذ 56 دقيقة
جزاكم الله كل خير
فهد[ عدد التعليقات: 2083 ] نشر منذ 55 دقيقة
جزاكم الله كل خير
فيصل[ عدد التعليقات: 1575 ] نشر منذ 54 دقيقة
الله يعطيكم العافية