بالصور.. الفيحاء يختتم تدريباته اليوم استعدادًا للقاء الهلال

طلال الغامدي(صدى):

نشر الحساب الرسمي لنادي الفيحاء، اليوم الخميس، عدد من الصور بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” للاعبي الفريق أثناء أداء تدريباتهم الأخير اليوم ضمن تحضيراته استعدادًا لمواجهة نادي الهلال غدًا الجمعة، وذلك ضمن الجولة الأولي لكأس الأمير محمد بن سلمان.

وأختتم المدير الفني للفريق ” غوستافو كوستاس ” الحصة التدريبية الأخيرة بتمارين التسديد على المرمي من الكرات الثابتة وركلات الزاوية والتمركز المثالي أثناء ذلك في الجانبين الهجومي والدفاعي.

وغادرت بعثة الفريق إلى مدينة الرياض للدخول في معسكر المباراة، فيما تخلف عن البعثة المحترف الأرجنتيني ” جوناثان قوميز ” بسبب الإصابة.