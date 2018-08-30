انتحل صفة طبيب من أجل حبيبته.. وهكذا اكتشف أمره!

لندن(صدى):

انتحل مهاجر باكستاني غير شرعي في بريطانيا صفة طبيبٍ كبير لإبهار والديْ حبيبته الهندية من أجل مواقفة على زواجه منها.

وتفصيلا؛ قام باكستاني بالغ من العمر 34 عاماً بمغامرة وتظاهر بأنه طبيب كبير وتجول في مستشفى ” ميدستون ” في مدينة كنت البريطانية، مستخدماً بطاقة هوية مزيّفة، وأثار شكوك العاملين في المستشفى.

وتمكن العاملين بالمستشفى من ضبطه بعد انكشاف أنمره واعترف الرّجل للموظفين أنّه لم يكن طبيباً أو الشخص الذي كان اسمه على بطاقة الهوية، وكلّ ما قام به كان خدعة بهدف إبهار والديْ حبيبته على أمل الزواج منها.

ومن جهته؛ أوضح متحدث باسم وزارة الداخلية البريطانية إنّه تم نقل ” المحتال ” إلى مركز لاحتجاز المهاجِرين ويواجه إمكانية الخروج من البلاد.