المعلمة ” كارداشيان ” تعتدي جنسيًا على 6 أطفال
كشفت وسائل إعلام عالمية، اليوم الخميس، عن اعتراف المعلمة المدعوة ” شانون موزير ” ، البالغة من العمر (37) عامًا، والمعروفة باسم ” كيم كارداشيان ” ، باعتدائها الجنسي على عدد من الطلاب، واستدراجها أطفالًا صغارًا عبر الإنترنت، وذلك أمام المحكمة في ولاية ” داكوتا ” الأمريكية.
وأعلن محامي ” موزير ” – التي تقبع حاليًا في السجن- إنها تواجه عقوبة تصل إلى السجن (5) سنوات، وإنها تتأسف كثيرًا على ما حدث.
وقالت مؤسسة ” ليبرتي ميدل ” : إنه خلال الفترة الماضية انتشرت تقارير عن المعلمة بإنها ترسل صورًا ” مخلة بالحياء ” لتلاميذها.
وبلغ عدد التلاميذ الذين تعرضوا لاعتداءات جنسية، من المعلمة (6) أطفال، وقال أحدهم: إن الأستاذة مارست معه الجنس في حديقة ويست فارغو.
بورعي باشا[ عدد التعليقات: 34 ] نشر منذ 18 دقيقة
إه ده ….
اول مره أشوف وليه بزرنقيه…