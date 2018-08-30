المعلمة ” كارداشيان ” تعتدي جنسيًا على 6 أطفال

واشنطن(صدى):

كشفت وسائل إعلام عالمية، اليوم الخميس، عن اعتراف المعلمة المدعوة ” شانون موزير ” ، البالغة من العمر (37) عامًا، والمعروفة باسم ” كيم كارداشيان ” ، باعتدائها الجنسي على عدد من الطلاب، واستدراجها أطفالًا صغارًا عبر الإنترنت، وذلك أمام المحكمة في ولاية ” داكوتا ” الأمريكية.

وأعلن محامي ” موزير ” – التي تقبع حاليًا في السجن- إنها تواجه عقوبة تصل إلى السجن (5) سنوات، وإنها تتأسف كثيرًا على ما حدث.

وقالت مؤسسة ” ليبرتي ميدل ” : إنه خلال الفترة الماضية انتشرت تقارير عن المعلمة بإنها ترسل صورًا ” مخلة بالحياء ” لتلاميذها.

وبلغ عدد التلاميذ الذين تعرضوا لاعتداءات جنسية، من المعلمة (6) أطفال، وقال أحدهم: إن الأستاذة مارست معه الجنس في حديقة ويست فارغو.