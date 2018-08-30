تعليم صبيا يعتمد أسماء الدفعة الأولى من العاملين بمراكز تعليم الكبار

واس(صدى):

اعتمد مدير تعليم صبيا ضيف الله الحازمي, الدفعة الأولى من المعلمين المرشحين للعمل في مراكز ومدارس تعليم الكبار للعام الدراسي 1440/1439هـ ، البالغ عددهم 150 معلمًا ، وذلك بعد إجراء المفاضلة الإلكترونية بين المتقدمين ، وفق ضوابط ترشيح العاملين بمدارس تعليم الكبار .

وأوضح مدير قسم تعليم الكبار بصبيا حسن عداوي ، أن عدد الذين لم يتم ترشيحهم في الدفعة الأولى من البنين بلغ 313 معلماً، مفيدًا بأنه سيتم إجراء المفاضلة بين الأعداد المتبقية من المتقدمين في المرحلة الثانية، التي ستشمل الدفعة الثانية من المرشحين حيث تبقى في ميزانية فتح البرامج 6 برامج و 18 مدرسة لتعليم الكبار للمرحلة الابتدائية واستكمال معلمي المتوسطات والثانويات حسب الاحتياج الوراد من المدارس وفق الميزانيات المعتمدة.