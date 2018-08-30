في وقت قياسي.. ضبط مقيم إثر إطلاقه النار بشكل عشوائي على سيارة سوداني

تركي السالم(صدى):

نجحت الجهات الأمنية بشرطة جازان، في ضبط شخص إثر إطلاقه النار في ضمد أثناء ليلة عقد زفافه، وتسببه في إصابة سيارة مقيم سوداني.

وفي التفاصيل، ألقت شرطة ضمد في وقت قياسي القبض على الجاني، عقب التحريات التي كشفت عن هويته، حيث اتضح أن الجاني عريس، يمني الجنسية، و استخدم السلاح لإطلاق عدة رصاصات عشوائية؛ بمناسبة عقد قرانه، مما أسفر عن إصابة سيارة بجوار منزل قائدها.

وارتكب الجاني عدد من المخالفات هي: ” استخدام سلاح، وإطلاق النار، وإصابة سيارة بجوار منزل قائدها، بالإضافة إلى مخالفته الأنظمة والتعليمات باستخدام تصريح زواج لا يعود إليه، بل مسجل باسم مواطن سعودي؛ حيث استخدم التصريح المذكور لإتمام زواجه في قاعة أفراح بصورة غير نظامية ” .

وتمت إحالته للنيابة العامة؛ لاستكمال التحقيق ، واتخاذ الإجراءات اللازمة.