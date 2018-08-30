في وقت قياسي.. ضبط مقيم إثر إطلاقه النار بشكل عشوائي على سيارة سوداني
نجحت الجهات الأمنية بشرطة جازان، في ضبط شخص إثر إطلاقه النار في ضمد أثناء ليلة عقد زفافه، وتسببه في إصابة سيارة مقيم سوداني.
وفي التفاصيل، ألقت شرطة ضمد في وقت قياسي القبض على الجاني، عقب التحريات التي كشفت عن هويته، حيث اتضح أن الجاني عريس، يمني الجنسية، و استخدم السلاح لإطلاق عدة رصاصات عشوائية؛ بمناسبة عقد قرانه، مما أسفر عن إصابة سيارة بجوار منزل قائدها.
وارتكب الجاني عدد من المخالفات هي: ” استخدام سلاح، وإطلاق النار، وإصابة سيارة بجوار منزل قائدها، بالإضافة إلى مخالفته الأنظمة والتعليمات باستخدام تصريح زواج لا يعود إليه، بل مسجل باسم مواطن سعودي؛ حيث استخدم التصريح المذكور لإتمام زواجه في قاعة أفراح بصورة غير نظامية ” .
وتمت إحالته للنيابة العامة؛ لاستكمال التحقيق ، واتخاذ الإجراءات اللازمة.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 53057 ] نشر منذ 54 دقيقة
اسجنوه والعنوا كعبوره ,, ثم ارسلوه للحوثي ,,
لاجي ومرتكب عدة جرايم ,,
,, اما يكفي من وذاك وجودك بين الاجواد الصالحين …؟؟
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 2023 ] نشر منذ 12 دقيقة
اخس اخس اخس
فرحان ومخربها حتى التزوير مار علية بليلة وحدة
والله والله انكم بنقالة العرب
لا يثمر معكم طيب ولا معروف