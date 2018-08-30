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بالصور.. محافظ محايل يتفقد حريق مركز تهامة بللسمر وبللحمر

بالصور.. محافظ محايل يتفقد حريق مركز تهامة بللسمر وبللحمر
علي العنزي(صدى):

شب حريق في الطابق الثاني بمركز تهامة بللسمر وبللحمر، اليوم الخميس، وذلك نتيجة ماس كهربائي.

وتوجه محافظ محايل ” محمد بن ناصر بن لبده ” ، إلى موقع الحريق للوقوف على آثاره بحضور رئيس المركز ” خالد بن سعد عسيري ” وعدد من ممثلي الجهات الأمنية، وتجول المحافظ داخل المركز لتحديد حجم الأضرار.

وقال ” بن لبدة ” ، إن الحريق إمتد إلى السكن بالكامل وقد هرعت فرق الإنقاذ والإطفاء إلى موقع الحادث، لمحاصرة النيران.

وأضاف ” محافظ محايل ” ، أن الحادث الذي وقع بسبب تماس كهربائي لم يسفر عن خسائر أو إصابات في الأرواح.


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