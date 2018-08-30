بالفيديو.. فرحة الجماهير بعد أول ظهور لـ المجرد خارج سجون باريس

أماني الغامدي(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، مقطع فيديو يوضح تواجد الفنان المغربي ” سعد المجرد ” بين العشرات من محبيه في باريس، وذلك في أول ظهور علني بعيد خروجه من السجن، نتيجة لاتهامه باغتصاب فتاة في مدينة باريس.

ويصف ” الفيديو ” ، مدى فرحة وسعادة جمهور ” المجرد ” بخروجه من السجن، إذ التفوا حوله في إحدى شوراع باريس وأخذ يلتقطون الصور معه.

والجدير بالذكر أن الفنان المغربي قد خرج بكفالة مالية، وهو اليوم يخضع لرقابة أمنية، إذ من غير المسموح له مغادرة فرنسا حتى اللحظة.

وكان ” المجرد ” جرى اعتقاله مؤخرًا، ووضعه تحت الحراسة النظرية عقب تلقي النيابة العامة الفرنسية بلاغ من فتاة، ادعت فيه أن المجرد قد اعتدى عليها جنسيًا .