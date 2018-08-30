” الصحة ” تحدد موعد فتح باب تحديد الرغبات الوظيفية لخريجي الدبلومات الصحية
أعلنت وزارة الصحة عن موعد فتح باب تحديد الرغبات الوظيفية لخريجي البرنامج التدريبي لتأهيل خريجي الدبلومات، مبينة أنه سيكون من تاريخ 5 سبتمبر، ولمدة 5 أيام.
جاء ذلك خلال تغريدة للوزارة عبر ” تويتر ” تضمنت : الأعزاء خريجي البرنامج التدريبي لتأهيل خريجي الدبلومات الصحية (الدفعة الأولى 2017/2018) نعلن لكم أن فتح باب تحديد الرغبات الوظيفية سيكون اعتباراً من تاريخ 5 سبتمبر 2018م ولمدة خمسة أيام، مضيفة أن رابط التقديم سيعلن يوم 5 سبتمبر.
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