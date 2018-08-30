” الصحة ” تحدد موعد فتح باب تحديد الرغبات الوظيفية لخريجي الدبلومات الصحية

عادل الحربي (صدى):

أعلنت وزارة الصحة عن موعد فتح باب تحديد الرغبات الوظيفية لخريجي البرنامج التدريبي لتأهيل خريجي الدبلومات، مبينة أنه سيكون من تاريخ 5 سبتمبر، ولمدة 5 أيام.

جاء ذلك خلال تغريدة للوزارة عبر ” تويتر ” تضمنت : ‏الأعزاء خريجي البرنامج التدريبي لتأهيل خريجي الدبلومات الصحية (الدفعة الأولى 2017/2018) نعلن لكم أن فتح باب تحديد الرغبات الوظيفية سيكون اعتباراً من تاريخ 5 سبتمبر 2018م ولمدة خمسة أيام، مضيفة أن رابط التقديم سيعلن يوم 5 سبتمبر.