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” الخضيري ” يحذر الطلاب من شراء الفطائر الجاهزة.. ويوضح خطورتها

” الخضيري ” يحذر الطلاب من شراء الفطائر الجاهزة.. ويوضح خطورتها
علي القحطاني (صدى):

حذر أستاذ وعالم أبحاث في تخصص المسرطنات، الدكتور فهد الخضيري، الطلاب والطالبات من شراء الفطائر المغلفة الجاهزة.

ونصح ” الخضيري” أولياء الأمور في بداية الدراسة عبر ” تويتر ” بتجهيز سندوتشات البيض والجبن والعسل أو قطعة كيك صحية بالبيت لابنائهم.

وأكد ” الخضيري ” أن الفطائر الجاهزة ذو السمن النباتي تعجن بزيت مهدرج خطير جدا على الصحة ويسبب الكثير من الأمراض.


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 34 ] نشر منذ 1 ساعة

طب ليه ازاي الصحه والبلديه تسمح ببيع وأكل حاقه خطيره أوي…؟
مافيش كوشك إلا يبيعها

[ عدد التعليقات: 953 ] نشر منذ 46 دقيقة

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