” الخضيري ” يحذر الطلاب من شراء الفطائر الجاهزة.. ويوضح خطورتها

علي القحطاني (صدى):

حذر أستاذ وعالم أبحاث في تخصص المسرطنات، الدكتور فهد الخضيري، الطلاب والطالبات من شراء الفطائر المغلفة الجاهزة.

ونصح ” الخضيري” أولياء الأمور في بداية الدراسة عبر ” تويتر ” بتجهيز سندوتشات البيض والجبن والعسل أو قطعة كيك صحية بالبيت لابنائهم.

وأكد ” الخضيري ” أن الفطائر الجاهزة ذو السمن النباتي تعجن بزيت مهدرج خطير جدا على الصحة ويسبب الكثير من الأمراض.