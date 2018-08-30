” الخضيري ” يحذر الطلاب من شراء الفطائر الجاهزة.. ويوضح خطورتها
حذر أستاذ وعالم أبحاث في تخصص المسرطنات، الدكتور فهد الخضيري، الطلاب والطالبات من شراء الفطائر المغلفة الجاهزة.
ونصح ” الخضيري” أولياء الأمور في بداية الدراسة عبر ” تويتر ” بتجهيز سندوتشات البيض والجبن والعسل أو قطعة كيك صحية بالبيت لابنائهم.
وأكد ” الخضيري ” أن الفطائر الجاهزة ذو السمن النباتي تعجن بزيت مهدرج خطير جدا على الصحة ويسبب الكثير من الأمراض.
بورعي باشا[ عدد التعليقات: 34 ] نشر منذ 1 ساعة
طب ليه ازاي الصحه والبلديه تسمح ببيع وأكل حاقه خطيره أوي…؟
مافيش كوشك إلا يبيعها
روميو[ عدد التعليقات: 953 ] نشر منذ 46 دقيقة
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