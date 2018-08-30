امير تبوك: التوجيه الكريم يأتي ضمن الاهتمام الكبير الذي يوليه سمو “ولي العهد ” لشباب الوطن وتقديم ما يسعدهم

محمود البلوي(صدى):

اعرب صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله – بعد توجيهه الكريم بمنح شباب الوطن ومحبيى ومتابعي كرة القدم السعودية حق المشاهدة المجانية لمنافسات دوري الامير محمد بن سلمان للمحترفين عبر القنوات الرياضية السعودية .

وأضاف سمو الأمير فهد بن سلطان أن هذا التوجيه يأتي ضمن الاهتمام الكبير الذي يوليه سموه لشباب هذا الوطن وانحيازه الدائم لهم وتقديم مايسعدهم وهي امتداد لمواقف سابقة بدأت بتهيئة الأجواء المناسبة لتقديم موسم رياضي مختلف تكفل فيه سموه الكريم بسداد كافة الديون الخارجية للأندية ودعمها من خلال الهيئة العامة للرياضة بالتعاقد مع أفضل اللاعبين المحترفين الأجانب لتقديم منتج كروي يليق بأسم المملكة ورياضييها .

واعتبر سمو الأمير فهد بن سلطان في سياق تصريحه إن اطلاق أسم الأمير محمد بن سلمان على النسخة الحالية للدوري السعودي هي أقل مايقدم لسموه الكريم نظير ماقدمه ويقدمه للرياضة والرياضيين من دعم واهتمام ورعاية .كما نوه سموه بالجهود والعمل المتواصل الذي يقدمه معالي الاستاذ تركي ال الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة داعيا سموه المولى القدير ان يديم على البلاد هذا التعاضد والتكاتف والتألف في ظل قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد حفظهم الله.