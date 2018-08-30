لينكولن نافيجيتور 2019 تزداد في وسائل الأمان وتأتي بسعر أعلى

واشنطن(صدى):

أعلنت لينكولن زيادة أسعار موديلات نافيجيتور 2019 مقارنة بموديلات 2018 بواقع 3500 دولار, وذكرت تقارير أن سعر السيارة سيبدأ من 74.500 ألف دولار بزيادة 850 دولار عن الموديل السابق ، أما نافيجاتور سيلكت فسيزيد سعرها بواقع 1000 دولار لتبدأ من 78.850 ألف دولار.

أما نافيجيتور Reserve ، فحصلت على الزيادة الأكبر والأهم بواقع 3500 دولار حيث ارتفع سعر السيارة الي 86.500 ألف دولار بعد أن كان سعرها 83 الف دولار. ولكن الشركة أكدت أن زيادة سعر هذه النسخة لها أسبابها حيث توفرت لها باقة Technology الاختيارية بصورة قياسية الآن وهذه الباقة سعرها الأساسي 2640 دولار وتأتي مع مكابح طواريء وتحذير من مغادرة المسار ومكابح آلية ومثبت سرعة قابل للتكيف بين أشياء أخرى.

أما نافيجيتور Black Label فزاد سعرها 2.190 دولار لتبلغ 97.690 ألف دولار والزيادة في السعر وفرت لها مقاعد قابلة للتعديل في 30 وضعية ، بينما أعلى الاصدارات المتمثل في موديل نافيجيتور L Black Label فسيبلغ سعره 100.890 ألف دولار. وتعتبر نافيجيتور منافس مباشر لموديلات كاديلاك اسكاليد وأعلى نسخها L Black Label تأتي أرخص من أعلى نسخ اسكاليد ESV Platinum بواقع 700 دولار.

وتحمل نافيجيتور 2019 محرك V6 سعة 3.5 لتر بشاحنين توربينينن بقوة 450 حصان وعزم دوران 691 نيوتن متر ويتصل بالمحرك ناقل حركة أوتوماتيك من 10 سرعات يرسل القوة للعجلات الأربعة للسيارة.