معالجة قبول 1003 طلاب بخميس مشيط

محمد بن طحيطح(صدى):

أنهى مكتب التعليم في محافظة خميس مشيط ممثلا في لجنة القبول والتسجيل ، إجراءات قبول أكثر من 1003 طلاب ، وذلك من خلال تشكيل لجان القبول والتوزيع لحل مشكلات الطلاب الذين تعثر قبولهم، وذلك بمتابعة من مدير مكتب التعليم بالمحافظة الأستاذ سعيد آل سويد .

وأوضح رئيس الشؤون التعليمية بالمكتب الدكتور سعيد آل ربيع ، أن اللجنة المركزية ، أنهت أعمالها بقبول الطلاب الذين تعثر قبولهم أثناء فترة التسجيل المعلنة ،والمحددة ، مؤكدًا أن أعمال اللجنة تمت على مرحلتين : الأولى ، تمثلت في الإشراف على عمليات الانتقال بين المراحل الابتدائية ، والمتوسطة ، والثانوية ، والتأكد من اكتمال البيانات ووجود مقاعد لجميع الطلاب منذ بداية العام ، أما الثانية ، فبدأت باستقبال الطلاب القادمين من خارج المحافظة ، والمنتقلين بين الأحياء، والمنقطعين ، والمستجدين الذين لم يتم قبولهم .

ونوهت إدارة المكتب بجهود وتعاون قادة المدارس في تسهيل إجراءات القبول .