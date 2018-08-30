إتلاف نصف طن من الأسماك الفاسدة بأبها

محمد بن طحيطح(صدى):

أتلفت أمانة منطقة عسير أسماكا فاسدة و مجهولة المصدر و التي تم ضبطها بإحدى المطاعم بمدينة أبها .

وأوضحت الأمانة بأنه تم ضبط أكثر من 500 كجم من الأسماك الفاسدة بأحد مطاعم مدينة أبها ، و قد تم إتلافها جراء سوء التخزين ، خصوصا وان الأسماك باتت غير صالحة للاستهلاك الآدمي بسبب تأثرها بدرجات الحرارة بشكل كبير خلال نقلها بطريقة غير صحية .

فيما تمثلت المخالفات التي تم رصدها على المطعم هي سوء النظافة العامة للموقع، وسوء نظافة المعدات المستخدمة ، بجانب مخالفة شروط التعبئة، والتخزين و وجود عدد من العمالة التي لا تحمل شهادات صحية، وقد تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه إضافة إلى إغلاق المطعم .

و جاء ضبط المحل خلال الجولات الرقابية الدورية التي تقوم بها الأمانة على المطاعم والمطابخ بمدينة أبها ، و ذلك للتأكد من السلامة الصحية للحوم التي تقدم للمستهلك .

و تؤكد أمانة منطقة عسير بأنها ستواصل جهودها الرقابية ضمن حملة “ غذاؤكم أمانة ” لمراقبة المنشآت التجارية و ذلك في إطار سعي وزارة الشؤون البلدية والقروية لضمان توفير السلامة الغذائية في جميع أنحاء المملكة نحو غذاء آمن وبيئة صحية للمستهلكين ، و ستتخذ الأمانة إجراءات صارمة تجاه المخالفين، وتطبيق الغرامات الرادعة والتي قد تصل إلى الإغلاق .