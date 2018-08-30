إمارة الشمالية تكشف حقيقة علاج بئر ” أم رضمه ” للفشل الكلوي

نايف السالم(صدى):

كشفت إمارة الحدود الشمالية حقيقة ما تم تداوله عن علاج بئر مياه ” أم رضمه ” بالحدود الشمالية، مرضى الفشل الكلوي.

وأوضحت الإمارة عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، أن هذه مجرد شائعات يتم تداولها، وأن البئر المذكورة تم إغلاقها منذ عامين، ولم يثبت طبيًا علاجه لمرضى الفشل الكلوي.

وأضافت: ” الترويج لمثل هذه الشائعات ونشرها بين أوساط المجتمع يؤثر سلبًا على صحة الفرد والمجتمع ” .

وناشدت الإمارة المواطنين بضرورة استقاء المعلومات من المصادر العلمية والطبية المعتمدة من وزارة الصحة.

وكان أحد المواطنين قام بنشر ” فيديو ” ادعى فيه أن هناك بئر مياه خاص يوجد بمراكز ” ام رضمه ” بمنطقة الحدود الشمالية لديه القدرة على شفاء مرضى الفشل الكلوي.