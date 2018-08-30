بالفيديو.. فنان يحول ياهو لـ ” نجوى كرم ” إلى أغنية راب

أماني الغامدي(صدى):

علّقت الفنانة اللبنانية ​نجوى كرم​ على خطوة مميّزة قام بها مغني الراب ​عمار باشا​ الذي قام بتسجيل نسخة مميزة من أغنيتها الجديدة ” ياهو ” .

وكتبت كرم له عبر صفحتها الخاصة على إحد مواقع التواصل الإجتماعي قائلةً : ” يخرب بيتك شو حلو” ليردّ عليها هو قائلاً:” يقبرني موداليك أنا انبسطت أنك حبيتي الراب تبعي الخاص بأغنيتك الجديدة ياهو، وأنا عم حضرك كلام سريع انشالله ينال إعجابك يا رب ” .

ويشار إلى أن باشا كان شارك في برنامج Arabs Got Talents الذي تشترك نجوى في لجنة تحكيمه حيث قدم خلال مروره أغنية راب من تأليفه أبهرت الحكام لدرجة أنّ نجوى كرم وعدته بأن تأخذ منه كلمات لأغنية لها إذا وصل إلى مرحلة متقدّمة من البرنامج.