حقيقة فرض رسوم مقابل إدراج سائقين إضافيين لوثيقة تأمين المركبات

عادل الحربي(صدى):

كشفت شركات التأمين، عن حقيقة الأنباء المتداولة بشأن تحصيلها رسوم مقابل إدراج سائق أو سائقين إضافيين إلى وثيقة تأمين المركبات، نافية الأمر تمامًا.

ومن جانبه، قال عادل العيسى، المتحدث باسم شركات التأمين، أن الأمر ليس وضع رسوم أو رفعًا لأسعار التأمين عند إدراج سائق إضافي إلى وثيقة التأمين، ولكن الشركات درجت على إخضاع أي سائق إضافي يُدرج في وثيقة التأمين لتقييم جديد، وبالتالي تسعير جديد للوثيقة، وفقًا للسجل التأميني للسائق المضاف.

وأوضح ” العيسى ” ، أن الهدف من عملية إخضاع السائقين الإضافيين الذين يدرجون في وثيقة التأمين لعملية تقييم مخاطر، هو معرفة مدى استحقاقهم الخصومات بناءً على سجلهم التأميني، والتي تأتي استنادًا للتعاميم الصادرة من مؤسسة النقد العربي ” ساما ” .

فيما بيّن المتحدث باسم شركات التأمين، أن أي مشترك يمكنه الاطلاع على استحقاقه الخصومات عبر الموقع الإلكتروني لشركة ” نجم ” لخدمات التأمين.