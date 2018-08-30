” فيديو ” يوثق لحظة توافد ذئاب لمهاجمة قناص بعرعر
رصدت إحدى مقاطع الفيديو، مجموعة من الذئاب حاولت مهاجمة هاو للقنص ليلاً في ” القُريَّة ” شرقًا من مدينة عرعر، قرب محافظة العويقيلة، حيث وثق القناص هذه اللحظة.
ووثق الفيديو لحظة توافد الذئاب على سيارة القناص وهو بداخلها، إلا أن العناية الآلهية حفظته وحالت بينه وبين وصول الذئاب إليه.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 53056 ] نشر منذ 26 دقيقة
ذيب ..
,, بس غلبه كثرة الذيابه ، وزبن الغماره ,,
jamalco[ عدد التعليقات: 5915 ] نشر منذ 13 دقيقة
إنلم تكن ذئبا أكلتك الذئاب ويبو محمد كل عام وإنتم بخير والجميع