” فيديو ” يوثق لحظة توافد ذئاب لمهاجمة قناص بعرعر

نايف السالم(صدى):

رصدت إحدى مقاطع الفيديو، مجموعة من الذئاب حاولت مهاجمة هاو للقنص ليلاً في ” القُريَّة ” شرقًا من مدينة عرعر، قرب محافظة العويقيلة، حيث وثق القناص هذه اللحظة.

ووثق الفيديو لحظة توافد الذئاب على سيارة القناص وهو بداخلها، إلا أن العناية الآلهية حفظته وحالت بينه وبين وصول الذئاب إليه.