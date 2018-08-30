” رودريجيز ” : نسعى لحصد دوري أبطال أوروبا

ماجد محمد(صدى):

صرح نجم بايرن ميونخ، الكولومبي خاميس رودريجيز، أن الفريق البافاري يسعى هذا الموسم لحصد لقب دوري أبطال أوروبا.

وفي هذا السياق، أوضح ” رودريجيز ” في تصريحات له، أن دوري الأبطال بطولة صعبة جدًا، ولكن بايرن ميونخ يجب أن يسعى للفوز بها، مضيفًا: ” لا يهم من خصمنا، نحن دائما نلعب على الفوز، نسعى لنكون ناجحين بشكل مستمر ” .

وتابع: ” بوروسيا دورتموند سيكون خصمًا صعبًا في البوندسليجا، ولكن بايرن ميونخ اعتاد على النجاح في السنوات الأخيرة، ولذلك نهدف للتفوق هذا العام، وإذا لعبنا بشكل جيد، سنستحق أن نكون أبطالاً ” .