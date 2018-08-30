الضمان الصحي يلزم شركات التأمين الطبي بعمل وثائق لمن تجاوز 65 عاما

علي القحطاني (صدى):

أصدر مجلس الضمان الصحي، إلزامًا لشركات التأمين بإصدار وثائق تأمين للذين تجاوزت أعمارهم الـ65 عامًا، مؤكدًا أنه لا يحق للشركات رفض طلبات التأمين لهؤلاء بدعوى كثرة الأعباء، وزيادة النفقات.

وأوضح ” الضمان الصحي ” إنه يجوز للشخص المؤمن له الحصول على المعالجة الطبية خارج شبكة مقدمي الخدمة، كما يتم تعويض المؤمن له عن النفقات القابلة للاستعاضة خلال 15 يوم عمل حسب الأسعار السائدة، بعد تقديم فواتير العلاج.

وفي السياق نفسه، أشار المجلس إلى أن صاحب العمل غير ملزم بالتأمين على والديّ الموظف، مضيفًا أن من أهم منافع الوثيقة الموحدة المعدلة لمواليد تغطية المواليد الجدد على وثيقة الأم بحد أقصى 30 يومًا.

وأكد أن ذلك بالإضافة إلى تغطية برامج الفحص لمبكر للإعاقة السمعية، وبرنامج تشوهات القلب الخلقية الحرجة، وتغطية حليب الأطفال الرضع لمن يحتاجون إليه طبيًا حتى عمر 24 شهرًا.