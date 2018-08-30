حالة الطقس المتوقعة غدا الجمعة بأنحاء المملكة

علي القحطاني(صدى):

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن حالة الطقس المتوقعة ليوم الغد الجمعة بالمملكة، حيث توقعت أن تكون حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر ” متوسط الموج ” .

فيما أوضحت الأرصاد، أن حركة الرياح السطحية على الخليج العربي، ستكون شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، أما حالة البحر فسيكون خفيف إلى متوسط الموج.

وجاءت درجات الحرارة العظمى والصغرى بالدرجة المئوية على أنحاء المملكة كما يلي: