حالة الطقس المتوقعة غدا الجمعة بأنحاء المملكة
كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن حالة الطقس المتوقعة ليوم الغد الجمعة بالمملكة، حيث توقعت أن تكون حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر ” متوسط الموج ” .
فيما أوضحت الأرصاد، أن حركة الرياح السطحية على الخليج العربي، ستكون شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، أما حالة البحر فسيكون خفيف إلى متوسط الموج.
وجاءت درجات الحرارة العظمى والصغرى بالدرجة المئوية على أنحاء المملكة كما يلي:
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