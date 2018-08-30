بالفيديو.. أسباب العقم عند الرجال

أماني الغامدي(صدى):

إن العقم من الأمراض التي تعوق حدوث الإنجاب، وهو درجات وأنواع ويمكن علاجه على حسب نوعه، ويصاب به الرجال والنساء لأسباب عديدة.

وكشف الدكتور حاتم عامر خلال حلوله ضيفاً ببرنامج ” السفيرة عزيزة ” المذاع على قناة ” dmc ” ، أسباب العقم عند الرجال .

وقال دكتور حاتم ، أسباب العقم عند الرجال كثيرة ومتعددة منها أسباب عضوية واسباب غير عضوية .

ومن المشاكل الغير عضوية سفر الرجل وعدم انتظام العلاقة الزوجية أو وجود مشاكل بها ، ومن المشاكل العضوية ، الخصية المعلقة أو التواء بها ، أو تعرضه لجراحة وهو صغير ، أو تعرضه للألتهابات وهو صغير في الخصية ما يؤدي إلى فشلها ، ما أن دوالي الخصية تؤدي إلى مشاكل في الإنجاب ، والتدخين عامل مؤثر جداً في وجود أثار سلبية على الإنجاب .