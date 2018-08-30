بالفيديو.. أسباب العقم عند الرجال
إن العقم من الأمراض التي تعوق حدوث الإنجاب، وهو درجات وأنواع ويمكن علاجه على حسب نوعه، ويصاب به الرجال والنساء لأسباب عديدة.
وكشف الدكتور حاتم عامر خلال حلوله ضيفاً ببرنامج ” السفيرة عزيزة ” المذاع على قناة ” dmc ” ، أسباب العقم عند الرجال .
وقال دكتور حاتم ، أسباب العقم عند الرجال كثيرة ومتعددة منها أسباب عضوية واسباب غير عضوية .
ومن المشاكل الغير عضوية سفر الرجل وعدم انتظام العلاقة الزوجية أو وجود مشاكل بها ، ومن المشاكل العضوية ، الخصية المعلقة أو التواء بها ، أو تعرضه لجراحة وهو صغير ، أو تعرضه للألتهابات وهو صغير في الخصية ما يؤدي إلى فشلها ، ما أن دوالي الخصية تؤدي إلى مشاكل في الإنجاب ، والتدخين عامل مؤثر جداً في وجود أثار سلبية على الإنجاب .
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