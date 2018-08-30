السماح لموظفي وزارة الخدمة المدنية بمرافقة أبنائهم باليوم الدراسي الأول
أعطى وزير الخدمة المدنية سليمان الحمدان، توجيهًا بالسماح لموظفي الوزارة يوم الأحد القادم، بمرافقة أبنائهم وبناتهم في مراحل الروضة والتمهيدي والأول الابتدائي.
وعن هذا التوجيه، قال ” الحمدان ” : ” يمكن للزميلات والزملاء مرافقة أبنائهم وبناتهم في مراحل الروضة والتمهيدي والأول الابتدائي يوم الأحد القادم، وذلك بعد التنسيق مع المدير المباشر على أن يكون الحضور للدوام الساعة ٩:٣٠ صباحًا ” .
ولاقت مبادرة وزير الخدمة المدنية استحسان الكثيرين، بعد تداولها اليوم.
محمد[ عدد التعليقات: 433 ] نشر منذ 1 ساعة
من المؤكد هذا مايحتاجه الابن في اول يوم له
عمار السويلم[ عدد التعليقات: 1935 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يوفقهم في عامهم الدراسي هذا ياااارب
ابن البلد[ عدد التعليقات: 553 ] نشر منذ 1 ساعة
بادرة طيبة من معالي الوزير