السماح لموظفي وزارة الخدمة المدنية بمرافقة أبنائهم باليوم الدراسي الأول

عادل الحربي (صدى):

أعطى وزير الخدمة المدنية سليمان الحمدان، توجيهًا بالسماح لموظفي الوزارة يوم الأحد القادم، بمرافقة أبنائهم وبناتهم في مراحل الروضة والتمهيدي والأول الابتدائي.

وعن هذا التوجيه، قال ” الحمدان ” : ” يمكن للزميلات والزملاء مرافقة أبنائهم وبناتهم في مراحل الروضة والتمهيدي والأول الابتدائي يوم الأحد القادم، وذلك بعد التنسيق مع المدير المباشر على أن يكون الحضور للدوام الساعة ٩:٣٠ صباحًا ” .

ولاقت مبادرة وزير الخدمة المدنية استحسان الكثيرين، بعد تداولها اليوم.