قطر تضع مبالغ طائلة على طاولة 250 صديق لـ ” ترامب “

طلال الضوي(صدى):

كشفت وسائل إعلام أمريكية، عن تقديم قطر مبالغ طائلة لجذب 250 شخصًا من المقربين للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وكذلك 23 شركة، وذلك من أجل إغرائهم لتشكيل لوبي جديد يحسّن صورتها، ويغير في سياستهم.

وزادت جهود قطر للتأثير على ” ترامب ” أربعة أضعاف في الإنفاق على خدمات اللوبي الجديد بالولايات المتحدة خلال العام الماضي، إذ دفعت قطر 16.3 مليون دولار لكسب التأييد في عام 2017، فيما أنفقت 4.2 مليون دولار في عام 2016.

أما في عام 2017، لجأت قطر لاستخدام 23 شركة ضغط، أي بزيادة 7 شركات عن عام الذي يسبقه، فضلًا عن استمالتها أكبر قدر ممكن من أصدقاء الرئيس الأمريكي.