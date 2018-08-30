مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضا

الرياض(صدى):

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 70.29 نقطة ليقفل عند مستوى 7948.25 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 1 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 87 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 74 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 42 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 132 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الباحة, والجوف, وجازادكو, وحلواني إخوان, والتأمين العربية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الجزيرة ريت, ووفاء للتأمين، والرياض ريت, والكابلات, وتعليم ريت فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 2.44% و 6.23% .

فيما كانت أسهم شركات الإنماء, ودار الأركان، وكيان السعودية, وإعمار, والجزيرة ريت هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الإنماء, وسابك, وكيان السعودية, ودار الأركان، والراجحي هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعًا 5.86 نقطة ليقفل عند مستوى 2691.21 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 1 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 97 ألف سهم تقاسمتها 70 صفقة.