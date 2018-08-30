الهلال يستكمل شروط الرخصة الآسيوية

طلال الغامدي(صدى):

استكمل نادي الهلال، اليوم الخميس، شروط الرخصة الآسيوية، للمشاركة بدوري أبطال آسيا 2019م، وذلك قبل انتهاء المهلة التي حددها الاتحاد الآسيوي بـ24 ساعة.

ومن الجدير بالذكر، أن الهلال يشارك في البطولة الآسيوية في نسختها المقبلة 2018-2019، بصفته بطلاً للدوري في الموسم الماضي، بالإضافة للأهلي صاحب المركز الثاني، والنصر صاحب المركز الثالث، والاتحاد بطل كأس الملك.