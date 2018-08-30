بالفيديو.. بلمسة خاصة.. الرسام محمد الحربي يرسم لوحة لولي العهد بفمه

نايف السالم(صدى):

وثق مقطع فيديو، قيام الرسام محمد الحربي برسم لوحة لصاحب السمو الملكي، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، من خلال الاعتماد على فمه.

ورصد المقطع لحظة تصميم الرسام ” الحربي ” لوحة لولي العهد وهو يضع الفرشة في فمه، منذ بداية الرسم وحتى الانتهاء من اللوحة دون استخدام يديه.

من الجدير بالذكر أن الرسام محمد الحربي، يتميز بقدرته على الرسم بعدة طرق سواء بيديه أو فمه.