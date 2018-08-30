سقوط أمطار رعدية على مكة والمدينة

نايف السالم(صدى):

أطلقت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الخميس، إنذارًا مبكرًا بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأوضحت الأرصاد، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” أن الحالة تشمل الشفا، والهدا، والسيل الكبير، والطائف والأجزاء المجاورة لها وتمتد إلى العاصمة المقدسة، كما تشمل الطرقية، والفريش، ووادي ريم، وتتجه إلى المسيجيد، الفقرة، طاشا والأجزاء المجاورة.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أن الحالة تبدأ في المدينة من الساعة 14:40 إلى الساعة 20:00؛ بينما تبدأ في مكة في تمام الساعة 15:15 وتنتهي الساعة 20:00.