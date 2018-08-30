أنور قرقاش: شتاء قطر المظلم سيطول

أبوظبي(صدى):

علّق وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، على مقال سفير قطر في ” الواشنطن بوست ” ، وتصريح وزير خارجيتها بشأن اليمن، مؤكدًا أنه استمرار في سياسة الارتباك التي ميّزت الدوحة.

وأضاف ” قرقاش ” ، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : “عودة الوعي القطري بشأن اليمن انتهازية تعودناها من نظام الدوحة، وسياسة إعادة التموضع والتقارب مع الخطاب الإيراني لن تفلح ” .

وتابع ” قرقاش ” في تغريدة أخرى له: ” التحامل والتآمر وحرق الجسور ميّز الدوحة في تعاملها المرتبك مع أزمتها، وتصريح وزير خارجية قطر ومقال سفيرها في واشنطن الْيَوْمَ هو الظهور العلني لسياسة في اليمن أقرب لإيران والحوثي، والنتيجة أن شتاء قطر المظلم سيطول ” .