بالصور.. اندلاع حريق بخزان وقود في مصنع حديد بـ ” رابغ “
أخمد مدني ” رابغ ” حريقًا اندلع في خزان وقود للزيت الخام، بمصنع للحديد في المنطقة الصناعية بالمحافظة.
وأوضح الدفاع المدني عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، أن الحريق امتد إلى مستودع يحتوي على أسطوانات الأكسجين المضغوط، كما امتد إلى سكن العمال؛ وأسفر الحريق عن وفاة شخص.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 53056 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يرحم المتوفي ، والحمد لله على سلامة البقيه وعلى اخماد الحريق ,,
طلال[ عدد التعليقات: 2930 ] نشر منذ 2 ساعتين
الحمدلله انه تم اخماد الحريق قبل ازدياد عدد الاصابات
محمد[ عدد التعليقات: 433 ] نشر منذ 2 ساعتين
لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم 😱
ابن البلد[ عدد التعليقات: 553 ] نشر منذ 1 ساعة
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم