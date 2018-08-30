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  • نشر : منذ 2 ساعتين
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  • حوادث

بالصور.. اندلاع حريق بخزان وقود في مصنع حديد بـ ” رابغ “

بالصور.. اندلاع حريق بخزان وقود في مصنع حديد بـ ” رابغ “

أخمد مدني ” رابغ ” حريقًا اندلع في خزان وقود للزيت الخام، بمصنع للحديد في المنطقة الصناعية بالمحافظة.

وأوضح الدفاع المدني عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، أن الحريق امتد إلى مستودع يحتوي على أسطوانات الأكسجين المضغوط، كما امتد إلى سكن العمال؛ وأسفر الحريق عن وفاة شخص.


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 53056 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله يرحم المتوفي ، والحمد لله على سلامة البقيه وعلى اخماد الحريق ,,

[ عدد التعليقات: 2930 ] نشر منذ 2 ساعتين

الحمدلله انه تم اخماد الحريق قبل ازدياد عدد الاصابات

[ عدد التعليقات: 433 ] نشر منذ 2 ساعتين

لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم 😱

[ عدد التعليقات: 553 ] نشر منذ 1 ساعة

لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

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