بالصور.. اندلاع حريق بخزان وقود في مصنع حديد بـ ” رابغ “

أخمد مدني ” رابغ ” حريقًا اندلع في خزان وقود للزيت الخام، بمصنع للحديد في المنطقة الصناعية بالمحافظة.

وأوضح الدفاع المدني عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، أن الحريق امتد إلى مستودع يحتوي على أسطوانات الأكسجين المضغوط، كما امتد إلى سكن العمال؛ وأسفر الحريق عن وفاة شخص.