بالصور.. وفاة مسن بعد انهيار جدار خرساني على مركبته بالمجاردة
شهدت محافظة المجاردة صباح اليوم الخميس، مصرع ” مسن ” تحت الأنقاض؛ وذلك بعد انهيار جدار خرساني على مركبته، أثناء مرورها بالشارع العام في ” قيسة عبس ”
وبالتطرق للتفاصيل، تلقى الدفاع المدني بالمجاردة، بلاغ عن انهيار جدار خرساني استنادي طوله ٣٠م وارتفاعه ١٢ م على مركبة من نوع ” هايلوكس ” .
وقامت فرق الدفاع المدني برفع الانقاض بالآليات الثقيلة والوصول للمركبة، وعُثر بداخلها على مواطن عمره 83 عامًا، وقد فارق الحياة فيما سلم الحادث لشرطة مركز عبس.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 53056 ] نشر منذ 2 ساعتين
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
,, الله يرحمه ويحسن عزاء اهله وذويه ,, آمين ,,
بورعي باشا[ عدد التعليقات: 30 ] نشر منذ 1 ساعة
يالله رحمتك يا رب….
ليت قماعته يرفعو أضية على الطرأ يطالبوا فيها الديه والحأ والمستحأ