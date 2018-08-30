بالصور.. وفاة مسن بعد انهيار جدار خرساني على مركبته بالمجاردة

أبها(صدى):

شهدت محافظة المجاردة صباح اليوم الخميس، مصرع ” مسن ” تحت الأنقاض؛ وذلك بعد انهيار جدار خرساني على مركبته، أثناء مرورها بالشارع العام في ” قيسة عبس ”

وبالتطرق للتفاصيل، تلقى الدفاع المدني بالمجاردة، بلاغ عن انهيار جدار خرساني استنادي طوله ٣٠م وارتفاعه ١٢ م على مركبة من نوع ” هايلوكس ” .

وقامت فرق الدفاع المدني برفع الانقاض بالآليات الثقيلة والوصول للمركبة، وعُثر بداخلها على مواطن عمره 83 عامًا، وقد فارق الحياة فيما سلم الحادث لشرطة مركز عبس.