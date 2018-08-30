  • الخميس 30

    أغسطس

  1. الرئيسية
  2. حوادث
  3. بالصور.. وفاة مسن بعد انهيار جدار خرساني على مركبته بالمجاردة
  • نشر : منذ 2 ساعتين
  • 2٬019
  • 2
  • حوادث

بالصور.. وفاة مسن بعد انهيار جدار خرساني على مركبته بالمجاردة

بالصور.. وفاة مسن بعد انهيار جدار خرساني على مركبته بالمجاردة
أبها(صدى):

شهدت محافظة المجاردة صباح اليوم الخميس، مصرع ” مسن ” تحت الأنقاض؛ وذلك بعد انهيار جدار خرساني على مركبته، أثناء مرورها بالشارع العام في ” قيسة عبس ”

وبالتطرق للتفاصيل، تلقى الدفاع المدني بالمجاردة، بلاغ عن انهيار جدار خرساني استنادي طوله ٣٠م وارتفاعه ١٢ م على مركبة من نوع ” هايلوكس ” .

وقامت فرق الدفاع المدني برفع الانقاض بالآليات الثقيلة والوصول للمركبة، وعُثر بداخلها على مواطن عمره 83 عامًا، وقد فارق الحياة فيما سلم الحادث لشرطة مركز عبس.

 


الوسوم:,

2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 53056 ] نشر منذ 2 ساعتين

لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,

,, الله يرحمه ويحسن عزاء اهله وذويه ,, آمين ,,

[ عدد التعليقات: 30 ] نشر منذ 1 ساعة

يالله رحمتك يا رب….
ليت قماعته يرفعو أضية على الطرأ يطالبوا فيها الديه والحأ والمستحأ

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *