بالصور.. صواعق رعدية ترسم لوحات مبهرة في سماء جازان

تركي السالم(صدى):

رسمت الصواعق الرعدية التي شهدتها معظم محافظات منطقة جازان، لوحات مبهرة في سماء المنطقة؛ حيث تسابق هواة التصوير الفوتوغرافي في توثيق تلك القطعة الفنية التي امتزجت مع هطول الأمطار.

وعلى جانب آخر، أطلقت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، تحذيرًا من مخاطر الأمطار والسيول، داعيةً الجميع إلى اتخاذ جميع التدابير والاحتياطات واتباع إرشادات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات؛ حرصًا على سلامتهم.

وأوضحت المديرية، أنه تم إبلاغ دوريات السلامة لمتابعة وضع الأودية وتوعية السكان من مخاطرها، ورفع التقارير اللازمة، سائلةً الجميع بالالتزام بإرشادات الدفاع المدني، متمنيةً السلامة للجميع.