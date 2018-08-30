بالفيديو.. المرأة الغامضة بأمريكا.. تدق الأجراس على البيوت وتختفي في لحظة

واشنطن(صدى):

وثق مقطع فيديو، المرأة الغامضة بأمريكا، التي ظهرت وهي تدقّ أجراس عدة بيوت، وتختفي فجأة دون أن يراها أحد.

ومن جانبها، فكّت سلطات ولاية تكساس الأمريكية لغز هذه المرأة الغامضة، حيث كشف سكوت سبنسر، من مكتب شرطة مقاطعة مونتغومري، عن العثور على المرأة صاحبة الـ 32 عامًا مع عائلتها خارج الولاية الأمريكية، مؤكدًا أنه قد تم حجب هويتها لأنها ضحية للعنف المنزلي.

فيما عُثر على صديقها، البالغ من العمر 49 عامًا، صباح أمس الأربعاء، متوفيًا في منزل يقع بأحد الأحياء على بُعد 46 ميلًا شمال هيوستن، حيث اتصل صديقها بالشرطة ليُدلي بـ” تعليقات انتحارية ” ، قبل أن يقتل نفسه بطلقة نارية.

واتضح أن المرأة الغامضة، ظهرت في المقاطع التي سجلتها كاميرات المراقبة، وهي حافية القدمين، وعلى يديها قيود ممزقة، وكانت تتقدم محو باب البيت لدق الجرس، ولكن سرعان ما تختفي بسرعة.