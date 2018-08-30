نيسان تحدث موديلات فيرسا 2019 وتقدمها بتجهيزات جديدة

واشنطن(صدى):

أصبحت موديلات نيسان فيرسا 2019 متاحة لدى الموزعين في الولايات المتحدة الأمريكية بسعر يبدأ من 12.360 ألف دولار. وموديل 2019 حصل على تحديثات جعلته يتفوق على موديل 2018 وتأتي السيارة بمحرك 1.6 لتر رباعي الاسطوانات بقوة 109 حصان ، ويعتبر سعر 12.360 ألف دولار سعر النسخة القياسية S من السيارة ، بينما سعر نسخة S Plus Xtronic يبلغ 14.500 ألف دولار مع ناقل حركة أوتوماتيك.

أما أعلى النسخ في السيارة SV Xtronic فتأتي بسعر 15.990 ألف دولار وتأتي بتجهيزات عديدة من باقة SV Special Edition وناقل حركة Xtronic ، وباقة SV Special Edition تتوفر في الاصدارات الأقل بسعر 800 دولار وتوفر عجلات ألومنيوم 15 بوصة ومصابيح ضباب واضافات من الكروم في الجزء الأمامي من السيارة مع عجلة قيادة جلدية وغطاء بلون أسود بيانو للكونسول.

كما تتميز الباقة بشعارات Edition الخاصة ومفتاح ذكي مع زر لتشغيل المحرك ومانع لسرقة السيارة من نيسان ونظام خاص للاطارات ونظام ترفيهي كونكت SM مع نظام تشغيل ابل كار بلاي وراديو SiriusXM.