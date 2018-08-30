وفاة ” عشرينية ” لمحاولتها تقليد كيم كارداشيان

لندن(صدى):

أجرت فتاة بريطانية تبلغ من العمر 29عامًا عملية تجميل؛ لرغبتها في الحصول على قوام ممشوق تشابه نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية كيم كارداشيان، إلا أنها فارقت الحياة بعد وقت قصير من إجرائها للعملية.

وبالتطرق للتفاصيل، أجرت الفتاة عملية التجميل بمركز صحي بتركيا؛ بالاستعانة بالدهون المتواجدة بمناطق أخرى من جسدها، إلا أنها توفت بعد إجرائها العمليه؛ وذلك لخطورتها خاصة أن هذه العملية تعتمد على ” البوليميرات الصناعية ” ؛ ما يؤدي لمضاعفات خطرة.

من الجدير بالذكر أن هذه الجراحة تشتهر في البرازيل والولايات المتحدة؛ وتؤدي لمصرع عشرات النساء، لخطورتها ومضاعفاتها الخطيرة.