دراسة: فقدان الأب له عواقب بدنية وسلوكية سلبية على الأطفال خاصة الذكور

واشنطن(صدى):

أجرت جامعة برينستون الأمريكية دراسة تحت عنوان ” العائلات الهشة ورفاهية الطفل ” وتم نشر هذه الدراسة بدورية بيدياتركس ” طب الأطفال ” .

وانتهت الدراسة إلى أن غياب الأب يزيد من خطر الإصابة بالشيخوخة وقصر العمر، كما له عواقب بدنية وسلوكية على الأطفال بخاصة الذكور، حيث يؤدي لقصر التيلوميرات التي تغطي نهايات الكروموسومات بغرض حماية المحتوى الجيني بنسب تتراوح بين 6 و16% .

وقامت الدراسة على تتبع حياه 5 آلاف طفل ولدوا في الفترة ما بين عامي 1998و2000، وقام فريق البحث بقياس طول التيلوميرات وتحليل بيانات مجموعة من 5 آلاف طفل تتراوح أعمارهم بين عام وثلاثة أعوام وخمسة وتسعة أعوام، ينتمون إلى أسر تعاني فقدان الأب .

أجري الباحثون مقابلات مع الأمهات لبحث طبيعة الحالة الصحية والنفسية للأطفال وسلوكياتهم ومهاراتهم آخذين في الاعتبار التباين القائم بين تلك الأسر من حيث ظروف المعيشية والدخل والتعليم، وكشفت النتائج أن التيلوميرات تتأثر سلبا بغياب الأب، وأن الأبناء الذين غاب عنهم والدهم في التاسعة من العمر كانت التيلوميرات لديهم أقصر بنحو 14% مقارنة بغيرهم، ويزداد الأثر لدى الذكور مقارنة بالإناث خاصة عند فقدان في عمر الخامسة، إذ يقصر طولها بنسبة 16% .

وتتمثل مهمة التيلوميرات في الحفاظ على نهايات الكروموسومات خلال عملية الإنقسام وتجدد الخلايا، فمع تكرار العملية يقصر طولها بنسبة معينة كلما زاد عمر الإنسان، وعندما يصل هذا الطول إلى حد معين لا يستطيع بعدها القيام بعمله وتفشل الخلايا في نسخ نفسها ومن ثم القيام بوظائفها ويبدأ موت الخلية، مما يعني أن التيلوميرات أشبه بمؤشر العمر البيولوجي داخل كل خلية، لذا بحثت عديد من الدراسات في إمكانية عكس هذه العملية ومن ثم إطالة عمر الخلايا .

وذكرت الدراسة أن هناك علاقة بين قصر التيلوميرات والشيخوخة والوفاة المبكرة وارتفاع خطر الإصابة بالسرطانات كسرطان السدي والعظام والبنكرياس والكبد والرئة وغيرها، بجانب ضعف الجهاز المناعي الذي يرتبط إرتباطا وثيقا بقصر التيلوميرات، فيما يحدث العكس بالنسبة للأشخاص الذين لديهم تيلوميرات أطول .