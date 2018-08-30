دولة عربية تعمل على صناعة نسخة إلكترونية مشابهة لـ ” صوفيا “

القاهرة(صدى):

كشف الدكتور صالح الشيخ ، رئيس الجهاز المركزي لإدارة التنظيم، أن مصر تعمل على صناعة نسخة إلكترونية مشابهة للروبوت ” صوفيا ” الحاصلة على الجنسية السعودية.

وعن أسباب ذلك، أوضح ” الشيخ ” بتقرير أوردته إحدى الصحف المحلية، أن هذه النسخة الإلكترونية ستكون مخصصة للإجابة على استفسارات الموظفين بخصوص قانون الخدمة المدنية؛ تحقيقًا للذكاء الاصطناعي.

أما فيما يتعلق بالشركات المرشحة لتطوير البرنامج الاصطناعي، أبان أن هناك 3 شركات مرشحة لتطوير الذكاء الاصطناعي، وأن العمل جار للبحث عن اسم للروبوت الجديد.