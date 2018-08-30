بالصور.. هكذا تغير شكل ميادة الحناوي

أماني الغامدي(صدى):

ظهرت الفنانة ميادة الحناوي، بفقدان شديد للوزن؛ مما أثار الشائعات حول احتمالية مرضها؛ فيما نفت خلال لقائها في برنامج ” التاسعة ” التونسية أن تكون مريضة وأن هذا هوسر نحافتها.

وطمأنت ميادة الحناوي، كل محبيها على صحتها، لافتة إلى إنها تتبع حمية غذائية عن عمد حتى تفقد وزنها؛ حيث جاء ذلك بعدما نُشرت لها صورة وهي تبدو نحيفة للغاية، ليتم تداول الصورة على نطاق واسع نظرًا لاختلاف هيئتها عن السابق.

وعلى جانب آخر، تحدثت ” الحناوي ” عن زواجها وعدم إنجابها، مؤكدة على شعورها بالندم بسبب قرار زواجها، معتبراه من الأخطاء التي ارتكبتها في حياتها، إلا إنها غير نادمة على عدم الإنجاب.