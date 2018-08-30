الكسل مفتاح للعيش لفترة طويلة

أماني الغامدي(صدى):

ينظر الكثيرون للكسل باعتباره أحد الصفات الأساسية التي تعادي النجاح وتؤدي للفشل في الحياة، لكن دراسة جديدة رأت منظور إيجابي في الكسل وربطته بينه وبين الحياة لفترة طويلة.

وحسب الأبحاث التي نشرتها الدراسة في مجلة ” بروسيدنغ أوف ذا رويال سوسيتي “، تكون الأنواع الحيوانية ذات معدل الأيض الأعلى أكثر عرضة للانقراض من تلك التي تكون أقل نشاطًا.

وقال الباحث بمعهد التنوع البيولوجي بجامعة كنساس لوقا ستروتز إن الذين لديهم متطلبات أقل في تعديل الطاقة يبقون على قيد الحياة أكثر من الكائنات صاحبة معدل الأيض الأعلى.

ورأى الباحثون أن الرخويات ذات الاستهلاك المنخفض للطاقة ظلت لفترة أطول بكثير من تلك التي كانت تحتوي على طاقة أعلى.

وأضاف ستروتز أن هذه النتائج يراها قابلة للتعميم على المجموعات الأخرى داخل المجال البحري، كما أعرب عن رغبته بمعرفة مدى قابلية تلك القاعدة على البشر .

ويعتقد الباحثون أن أفضل وصف لتاريخ الحياة على الأرض البقاء للأكثر سعادة أو ربما ” البقاء للأكثر كسلاً ” بدلاً من مصطلح البقاء للأصلح أو للأقوى .