مصرع 3 من قيادات حراسات كهف ” الحوثي ” بمران
صرحت مصادر أن القيادات التي لقيت مصرعها في صعدة أمس، هم من قيادات حراسات كهف ” عبدالملك الحوثي ” في مران بمحافظة صعدة، وهم صلاح محمد جعدار، و وصلاح محمد علي بداش، و أحمد يحيى النعماني.
حيث أوضحت المصادر أن ” جعدار ” من قيادات حراسات كهف عبدالملك الحوثي في مران، و ” بداش ” أحد المشرفين على الحراسات في المواقع الخارجية للكهف، بالإضافة إلى ” النعماني ” .
يُذكر أن الجيش اليمني كان قد أعلن فرض سيطرته على ميمنة منطقة مران، معقل زعيم مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران عبد الملك الحوثي.
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محمد[ عدد التعليقات: 429 ] نشر منذ 50 دقيقة
الحمدلله اللهم عجل بهلاكك وعقابك ياااارب
عمار السويلم[ عدد التعليقات: 1933 ] نشر منذ 40 دقيقة
جهنم وبئس المصير باذن الله