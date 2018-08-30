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مصرع 3 من قيادات حراسات كهف ” الحوثي ” بمران

مصرع 3 من قيادات حراسات كهف ” الحوثي ” بمران
فهمي محمد(صدى):

صرحت مصادر أن القيادات التي لقيت مصرعها في صعدة أمس، هم من قيادات حراسات كهف ” عبدالملك الحوثي ” في مران بمحافظة صعدة، وهم صلاح محمد جعدار، و وصلاح محمد علي بداش، و أحمد يحيى النعماني.

حيث أوضحت المصادر أن ” جعدار ” من قيادات حراسات كهف عبدالملك الحوثي في مران، و ” بداش ” أحد المشرفين على الحراسات في المواقع الخارجية للكهف، بالإضافة إلى ” النعماني ” .

يُذكر أن الجيش اليمني كان قد أعلن فرض سيطرته على ميمنة ‏منطقة مران، معقل زعيم مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران عبد ‏الملك الحوثي.

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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 429 ] نشر منذ 50 دقيقة

الحمدلله اللهم عجل بهلاكك وعقابك ياااارب

[ عدد التعليقات: 1933 ] نشر منذ 40 دقيقة

جهنم وبئس المصير باذن الله

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