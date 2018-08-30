مقابلة عمل تنتهي بزواج فتاة دون علمها

بكين(صدى):

تعرضت شابة تبلغ من العمر 21 عامًا في هونج كونج، إلى عملية احتيال بعد أن تم تزويجها من رجل لا تعرفه أثناء تأديتها لمقابلة عمل.

وردت الفتاة على إعلان عن وظيفة متعلقة بالمكياج نُشر عبر ” فيسبوك ” ، براتب يتجاوز 1386 جنيه إسترليني؛ حيث تم إقناعها بطلب الحصول على وظيفة تنظيم حفلات الزفاف، حيث قال لها المحتالون إن الأجر يمكن أن يكون أعلى.

وطُلب منها التوقيع على شهادة زواج في مكتب حكومي محلي، وتقمص دور العروس في حفل مزيف مفترض من رجل من mainland في الصين، بعد أن أخبرها المحتالون أنهم يعرفون العمدة وسيبطلون الزواج فيما بعد؛ فيما لجأت لجأت الشابة إلى اتحاد نقابات العمال بعد اكتشافها الخدعة.

ومن جانبه، قال اتحاد العمال إنها قد تكون إحدى ضحايا عملية الاحتيال، ولكنه امتنع عن قول ما إذا كان الزواج الزائف صُمم للسماح لـ ” زوجها ” بالانتقال إلى هونغ كونغ، بحسب القانون في البلاد.